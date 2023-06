Dopo aver vinto tutto con il Manchester City, in un percorso sublimato da capitano a Istanbul con lo storico Treble lo scorso 10 giugno, Ilkay Gundogan cambia pagina e riparte dal Barcellona per provare a imporsi anche in Liga, sotto la direzione di un leggendario centrocampista come Xavi. Il nazionale tedesco ha firmato un contratto che lo legherà ai catalani fino al 30 giugno 2025, con la possibilità di rinnovare per un'altra stagione, all'interno del quale è stata inserita una clausola rescissoria da 400 milioni di euro.