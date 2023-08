Anche il centrocampista portoghese Otavio cede alle lusinghe dell'Arabia Saudita. Dopo alcune voci di radio mercato che lo vedevano nel mirino dell'Inter a fine giugno, è ufficiale il suo approdo all'Al Nassr per 60 milioni di euro. Una cifra record per la storia dei Dragoes, registrando le parole del suo agente che aveva fissato un prezzo intorno ai 40 milioni di euro.