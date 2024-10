Dopo vari rumors, anticipazioni, dichiarazioni e fumate bianche, il Genoa ha il suo nuovo attaccante: Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Grifone. L'ex attaccante dell'Inter ai tempi del Triplete, rimasto svincolato dopo la fine dell'avventura all'Adana Demirspor ha finalmente trovato il progetto giusto che gli permette il ritorno in Serie A.

"Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le squadre di appartenenza. In Nazionale maggiore è stato capo-cannoniere e vice-campione all’Europeo 2012, collezionando in totale 36 presenze e 14 reti. Benvenuto a Genova, Super Mario" si legge nel comunicato diramato dal club ligure.

Finally. pic.twitter.com/2Z4XcFwm9Q

— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 28, 2024