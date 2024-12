Vittoria di prestigio della Juventus che batte 2-0 il Manchester City a Torino conquistando tre punti pesantissimi in ottica qualificazione. A segno Vlahovic e McKennie per i bianconeri, inglesi irriconoscibili anche in Europa. Vince soffrendo anche il Milan per 2-1 contro la Stella Rossa, a decidere la partita un gol nel finale di Abraham.

Inter sesta in classifica dopo essere stata superata anche da Barcellona (a 15 punti dopo il 2-3 contro il Borussia Dortmund) e Arsenal (a quota 13 dopo il 3-0 al Monaco). I nerazzurri hanno ancora tutto nelle loro mani. Perde lo Sparta Praga, prossimo avversario dell'Inter in Champions, sul campo del Feyenoord (4-2): la formazione ceca è a 4 punti dal 24esimo posto in classifica. Pari tra Bologna e Benfica in Portogallo.

Ecco i risultati:

Atletico Madrid-Slovan Bratislava 3-1

Lille-Sturm Graz 3-2

Arsenal-Monaco 3-0

Benfica-Bologna 0-0

Borussia Dortmund-Barcellona 2-3

Feyenoord Sparta-Praga 4-2

Juventus-Man City 2-0

Milan-Stella Rossa 2-1

Stoccarda-Young Boys 5-1

La classifica:

Liverpool 18 (+12)

Barcellona 15 (+14)

Arsenal 13 (+9)

Bayer Leverkusen 13 (+7)

Aston Villa 13 (+6)

Inter 13 (+6)

Brest 13 (+4)

Lilla 13 (+3)

Borussia Dortmund 12 (+9)

Bayern Monaco 12 (+9)

Atletico Madrid 12 (+4)

Milan 12 (+3)

Atalanta 11 (+9)

Juventus 11 (+4)

Benfica 10 (+3)

Monaco 10 (+2)

Sporting 10 (+2)

Feyenoord 10 (-1)

Club Brugge 10 (-2)

Real Madrid 9 (+1)

Celtic 9 (0)

Manchester City 8 (+4)

PSV 8 (+2)

Dinamo Zagabria 8 (-5)

PSG 7 (0)

Stoccarda 7 (-3)

Shakhtar 4 (-8)

Sparta Praga 4 (-11)

Sturm Graz 3 (-5)

Girona 3 (-6)

Stella Rossa 3 (-9)

Salisburgo 3 (-15)

Bologna 2 (-6)

Lipsia 0 (-7)

Slovan Bratislava 0 (-16)

Young Boys 0 (-19)

