Dopo due anni e mezzo di alti e bassi, più bassi che alti a dirla tutta, giunge al capolinea l'avventura di Erik Ten Hag al Manchester United. Fatale per l'olandese è stata la sconfitta di ieri contro il West Ham in Premier. A sostituire l'ormai ex allenatore dei Red Devils sarà Van Nistelrooy, ruolo che ricoprire a interim. L'ex portiere dell'Inter, André Onana è costretto ai saluti ancora una volta anticipati con il suo ex mentore già ai tempi dell'Ajax oltre che allo United, club in cui il camerunese è arrivato anche grazie a Ten Hag.