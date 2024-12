Il comitato contro le "Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive", costituito all'interno della Commissione Parlamentare Antimafia lo scorso 27 novembre, si è riunto oggi, alle 8.30, per la prima volta. "La seduta di insediamento servirà a tracciare e concordare un piano di lavoro e di audizioni - le parole riportate da Tuttosport di Walter Verini, il coordinatore di un gruppo composta da altri otto parlamentari -. È nostra intenzione audire innanzitutto i vertici dello sport italiano e delle stesse società calcistiche. E naturalmente la Procura nazionale Antimafia, le diverse Procure in tutto il territorio che contrastano questi fenomeni e i vertici delle forze dell'ordine e della sicurezza. L'obiettivo del Comitato è quello di offrire alla Commissione e al Parlamento, nel giro di alcuni mesi di lavoro, proposte e materiali, anche normativi, per prevenire e contrastare queste situazioni estremamente pericolose".