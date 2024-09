Il Galatasaray non molla la presa per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è attualmente svincolato, rifiutando fin qui ogni proposta che gli è pervenuta da ogni angolo del mondo. Il club turco vuole rinforzare il centrocampo e, secondo quanto riportato da Fanatik, ha allacciato i contatti con la madre del giocatore, Veronique, la cui richiesta è stata di 40 milioni per tre stagioni. Offerta ritenuta esagerata dal club di Istanbul, che ha comunque rilanciato offrendo 28 milioni per tre anni, compreso il premio alla firma.

Il Gala ha anche allacciato i contatti per Weston McKennie, giocatore che era inizialmente in uscita dalla Juventus salvo poi firmare un nuovo accordo lo scorso 23 agosto. Altro giocatore che piace è Emil Breivik del Molde.