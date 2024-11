Pep Guardiola ha firmato un nuovo contratto biennale con il Manchester City. A darne l'annuncio è lo stesso club inglese attraverso un comunicato ufficiale. Con il nuovo accordo, il catalano trascorrerà più di un decennio come allenatore dei Citizens, dove finora ha vinto 18 trofei tra cui sei Premier League e una Champions League.

"Il Manchester City significa molto per me - le parole di Guardiola ai canali ufficiali del club -. Questa è la mia nona stagione qui; abbiamo vissuto così tanti momenti fantastici insieme. Ho un sentimento davvero speciale per questa squadra di calcio. Ecco perché sono così felice di restare per altre due stagioni. Grazie a tutti per aver continuato a darmi fiducia e a supportarmi: il proprietario, il presidente Khaldoon, Ferran, Txiki, i giocatori e naturalmente i tifosi... tutti quelli legati al Manchester City. È sempre stato un onore, un piacere e un privilegio essere qui. L'ho già detto molte volte, ma ho tutto ciò che un manager potrebbe desiderare e lo apprezzo molto. Spero che ora potremo aggiungere altri trofei a quelli che abbiamo già vinto. Quello sarà il mio obiettivo".