Ennesima sconfitta per l'Inter in campionato, ancora per 1-0, stavolta contro il Monza. Una partita in cui, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato Kristjan Asllani. Alle spalle dell'albanese, sul podio, figurano Stefan de Vrij e Matteo Darmian, tra l'altro distanziato di pochissimo. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio.

Onana 4.84%

Darmian 15.24%

De Vrij 15.81%

Bastoni 1.00%

Dumfries 1.42%

Barella 11.82%

Asllani 23.08%

Mkhitaryan 4.84%

Gosens 3.70%

Correa 4.70%

Lukaku 6.70%

Acerbi 3.42%

Brozovic 1.14%

Martinez 0.43%

Calhanoglu 1.00%

Dzeko 0.85%