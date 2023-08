A pochi giorni dalla sua nomina come commissario tecnico, Bernardo Corradi ha diramato la sua prima lista di convocati per la Nazionale Under 19 campione d'Europa, impegnata mercoledì 9 agosto in un'amichevole a Coverciano contro l'Albania. Nell'elenco dei convocati figurano tre giocatori dell'Inter, tutti a centrocampo: Leonardo Bovo, Daniele Quieto e Luca Di Maggio.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Francesco Di Bartolo Zuccarello (Lommel), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Alessandro Bassino (Juventus), Christian Corradi (Vicenza), Luigi D'Avino (Napoli), Saverio Domanico (Juventus), Vittorio Magni (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Leonardo Bovo (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Leonardo Graziani (Roma), Marco Longoni (Spal), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Sampdoria), Nicolò Franzoni (Spal), Francesco Presta (Fiorentina)