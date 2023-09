Non si è fatta mancare un bel carico di emozioni la squadra Under 15 dell'Inter allenata da Nicola Liberatore nella Scudetto Cup Gabriele D'Annunzio 2023 disputata in Abruzzo. Dopo aver battuto ai calci di rigore la Juventus dopo un incredibile 4-4 nei tempi regolamentari, con gemma pazzesca nel finale di Cristiano Carboni, il più piccolo della dinastia dei figli di Ezequiel Carboni, i nerazzurri sono stati capaci di imporsi nella finale disputata allo stadio Adriatico di Pescara sulla Roma, riuscendo a ribaltare un iniziale svantaggio di 3-0 fino al 5-4 finale.

Sugli scudi Thomas Matarrese, autore di una tripletta; a segno anche Federico Limido e Mattia Pannuto.