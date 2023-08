L’Academy della Sampdoria prosegue la propria campagna di rafforzamento in vista dell’inizio della nuova stagione con un nuovo arrivo proveniente dall'Inter. Ufficiale infatti il trasferimento in prestito di Davide Balduzzi, esterno classe 2007 prelevato dal club nerazzurro, che si aggregherà inizialmente all’Under 17 anche se non è escluso che nel corso dell’annata possa ricevere qualche chiamata per allenarsi con l’Under 18.