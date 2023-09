Dopo il successo all’esordio con la Danimarca, a Hennef, la Nazionale italiana Under 17 ha registrato un brutto stop contro Israele al Torneo 'Quattro Nazioni'. Un 4-1 netto in un match nato male, con gli avversari subito avanti e capaci di sfruttare gli errori di una squadra completamente stravolta rispetto a quella di due giorni fa. Il tecnico Massimiliano Favo ne ha cambiati infatti undici su undici, con l’obiettivo di vedere all’opera tutti i ragazzi convocati e farsi un’idea precisa su chi chiamare per le gare della prima fase delle qualificazioni europee che l’Italia ospiterà a ottobre. L'unico squillo è di Maffessoli, abile a segnare il momentaneo 2-1 dopo l'errore dal dischetto dell'interista Mosconi, che qualche secondo prima si era procurato l'opportunità di calciare il rigore.

"È una lezione che ci farà bene, ed è meglio che sia arrivata adesso, in una partita amichevole. Ho fatto tanti cambi perché questi tornei servono a valutare tutta la rosa, adesso cercheremo di rifarci con la Germania", il commento di Favo.