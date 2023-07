Anche per il 2023, l'Inter Under 19 di Cristian Chivu prenderà parte al secondo torneo 'Memorial Lanari Bellezza', in programma ad Osimo, in provincia di Ancona, dal 31 luglio al 5 agosto. Insieme alla Primavera nerazzurra parteciperanno anche Fiorentina, Lazio, Atalanta, Bologna e Recanatese. Nei prossimi giorni verranno date tutte le indicazioni sui gironi e sugli orari delle partite.