È bastato il gol di Scienza alla Juventus Primavera di Paolo Montero per infliggere all'Inter di Chivu la prima sconfitta stagionale in campionato. A margine del successo dei bianconeri ha così commentato il risultato ottenuto: "È sempre importante vincere, per il morale e per la maglia che indossiamo. Siamo convinti di poter aiutare a crescere questi ragazzi vincendo e accettando le difficoltà della categoria. Non ci piace perdere, ovviamente, e sono contento della crescita dei miei ragazzi" ha detto ai canali ufficiali del club torinese.

"Oggi l’Inter ha avuto più possesso, non è stata una partita come le altre, ma abbiamo vinto. In alcuni momenti della stagione abbiamo meritato di più e raccolto meno. Dobbiamo accettare tutto questo perché è parte del percorso. Il nostro dovere, però, è quello di puntare alla crescita attraverso le vittorie. Radu oggi ha giocato una grande partita contro una grande squadra - ha aggiunto -. Credo sia un’altra dimostrazione di come stia lavorando la nostra Società, senza paura di rischiare, lanciando i propri giovani".