Nuovo acquisto per la cantera interista, che ha accolto tra le sue fila Anas El Mahboubi, centrocampista offensivo spagnolo di origini marocchine, proveniente dal Sant Gabriel. "Sono felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista con l'Inter. Sono molto felice per questa nuova sfida, grazie per la fiducia riposta in me che ripagherò con lavoro e sacrificio", ha scritto il classe 2007 su Instagram, corredando al post le foto della firma con i nerazzurri.