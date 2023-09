Dilan Zarate Hidalgo, centrocampista classe 2007 proveniente dal Girona, si è da poco aggregato al settore giovanile dell'Inter e per celebrare questo momento assai importante per lui ha postato in rete un video in cui mostra il suo arrivo al Konami Centre, la firma sul contratto e altri momenti per lui piacevoli. A seguire le immagini.