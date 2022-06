Dopo aver regolato 2-1 la Romania all'esordio dell'Europeo Under 19, la Nazionale italiana va alla caccia del bis contro i padroni di casa della Slovacchia, per centrare una vittoria che garantirebbe la qualificazione diretta alla semifinale nel caso in cui la Francia non perda la sua gara (kick-off ore 20). Per farlo, il ct Carmine Nunziata punta ancora sugli interisti Cesare Casadei e Giovanni Fabbian schierandoli mezzali ai lati di Faticanti. Più avanti Miretti a ispirare la coppia offensiva Nasti-Ambrosino.