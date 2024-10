Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida di questa sera contro la Stella Rossa: “Sicuramente sono felice di partire titolare, speriamo di fare una grande partita e di portare a casa i tre punti che saranno fondamentali se vogliamo andare avanti nella competizione. In queste gare l’approccio è fondamentale, sappiamo che non si può sbagliare. Poi siamo in Champions League e vogliamo far vedere a tutti la nostra grandezza”.

Come ti trovi nel centrocampo di Inzaghi?

"Il centrocampo dell’Inter è veramente forte, tutti, hanno qualità altissima. C’è concorrenza e questo è un bene per tutta la squadra”.