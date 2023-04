L'Inter si carica in vista del quarto di finale d'andata di Champions League, in programma domani sera allo stadio Da Luz di Lisbona contro il Benfica. Alla viglia dello scontro in terra portoghese, il club nerazzurro propone il solito video emozionale firmato Inter Media House per proiettarsi al prossimo appuntamento europeo: "Il futuro è domani, facciamolo nostro" il chiaro messaggio del Biscione.