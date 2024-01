Uscito dalla sede dell’Inter, l’agente Alessandro Moggi ha preferito non rispondere alle varie domande poste dai giornalisti presenti in Viale della Liberazione che lo hanno incalzato sul vociferato interesse della Fiorentina nei confronti di Valentin Carboni, limitandosi a dire con cortesia: "A me personalmente non dovete chiedere nulla".

️ L'agente di Valentin Carboni lascia la sede nerazzurra incalzato dai giornalisti⬇️ pic.twitter.com/QfYd7THpVF — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 29, 2024