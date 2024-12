Questa volta il Venezia può esultare: la formazione di Eusebio Di Francesco riesce a strappare tre punti pesantissimi al Cagliari nel match della domenica pomeriggio di questa 16esima giornata del campionato di Serie A. La vittoria, terza stagionale per i lagunari, arriva sotto il segno anche di Gaetano Pio Oristanio e Filip Stankovic: il primo mette a referto l'assist per il vantaggio siglato da Francesco Zampano e troverebbe anche la rete del 2-0 se non fosse per un fuorigioco di Joel Pohjanpalo ravvisato in seconda battuta che vanifica il tutto prima che Marin Sverko riesca a ristabilire il doppio vantaggio trovando un gol rocambolesco al termine di una splendida serpentina conclusa con un tiro in caduta che sorprende il portiere rossoblu Alen Sherri. Riprendendosi, in qualche modo, la rete tolta per fallo di mano a San Siro nel finale contro l'Inter.

Nel successo del Venezia c'è anche la firma del portiere di scuola Inter, che compie alcune parate decisive (una anche di testa nel primo tempo), che gli valgono anche il premio di miglior giocatore dell'incontro, arrendendosi solo al colpo di testa ravvicinato di Leonardo Pavoletti che però serve a poco ai rossoblu. Dopo due mesi, esulta finalmente la squadra del Leone Marciano che dopo un match di grande intensità abbandona momentaneamente l'ultimo posto in classifica.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!