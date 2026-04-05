"Peccato, davvero. Fare un discorso generale richiederebbe tempo. Ma sicuramente contro la Bosnia abbiamo preso una batosta", ha detto a TuttoMercatoWeb, Oscar Damiani.

Come rialzarsi?

“La nostra storia dice che siamo bravi a superare le crisi. Dobbiamo ripartire e torneremo ad essere protagonisti. Ma se le primavere hanno solo stranieri diventa difficile”

Chi il ct più indicato?

"Stimo sia Conte che Mancini. Hanno caratteristiche differenti. Ma uno dei due sarebbe perfetto per la Nazionale".

Stasera c’è Inter-Roma. La squadra di Chivu può staccare…

"La classifica, il gioco e la personalità della squadra dimostrano che è la più forte".