L'Inter Under 23 ha voluto dedicare la vittoria ottenuta sul campo della Pro Vercelli, che ha interrotto un periodo di digiuno di oltre due mesi, ad Alessandro Calligaris, costretto a prendersi una pausa forzata dopo l'intervento chirurgico al gomito del braccio sinistro a cui è stato sottoposto negli scorsi giorni. Il giovane portiere ha pubblicato su Instagram l'apprezzamento per il gesto dei compagni, che hanno posato per una foto davanti all'obiettivo facendo vedere in bella mostra la sua maglia.