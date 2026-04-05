Questa sera, in occasione di Inter-Roma, si ricomporrà la ThuLa. Secondo le ultime di formazione raccontate da Sky Sport, al fianco di Lautaro Martinez, di nuovo in campo dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box un mese e mezzo, ci sarà Marcus Thuram, che durante la sosta è tornato al gol con la Nazionale francese.

Insomma, nessuna sorpresa in attacco, così come negli altri reparti: Francesco Acerbi, preferito a Stefan de Vrij, guiderà la linea a tre davanti a Yann Sommer, con Manuel Akanji e Alessandro Bastoni ai suoi lati. In mezzo al campo dirigerà le operazioni Hakan Calhanoglu, mentre le mezzali saranno Nicolò Barella e Piotr Zielinski, Infine, sulle fasce spazio a Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.