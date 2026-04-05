Inter, Milan, Juventus e Palermo in estate voleranno in Australia per sfidarsi in qualche amichevole pre campionato. Il programma non è ancora ufficiale, ma La Gazzetta dello Sport svela in anteprima il dettaglio delle date che sarebbero già fissate: il Derby di Milano andrà in scena a Perth il 5 agosto nella cornice delll'Optus Stadium mentre l'8 agosto, sempre a Perth, è invece fissato in agenda il Derby d'Italia tra nerazzurri e bianconeri. Juventus e Palermo saranno invece avversarie l'11 dello stesso mese. 

Sezione: Focus / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 12:26
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.