"Non è più tempo di ricostruire, bisogna distruggere tutto". Nell'editoriale scritto il Corriere della Sera, Lele Adani spiega la sua ricetta per rilanciare il calcio italiano, uscito con le ossa rotte dopo la terza mancata qualificazione a un Mondiale della Nazionale. Un rilancio che passa da una figura in particolare, secondo l'ex difensore: "La persona più credibile che può iniziare questo nuovo percorso è Pep Guardiola, nessun altro - sostiene Adani -. Perché nessun altro ha la sua credibilità nel mondo e la sua influenza. Il tecnico catalano ha cambiato la storia calcistica di tre Paesi, prima della Spagna, con l’influenza del suo Barcellona, poi la Germania tramite il suo Bayern e infine l’Inghilterra col City. Guardiola ha avuto la sensibilità e quella rara intelligenza dei grandi che gli ha permesso di non fotocopiare il suo modello originario e distribuirlo per ogni Paese, ma ha adattato la sua filosofia, senza mai perderne lo spirito, ai nuovi mondi, rimodernandoli senza cancellarne in toto la tradizione".