Emiliano Viviano 'tifa' per la permanenza di Alessandro Bastoni all'Inter: "Per me non dovrebbe lasciare l'Italia, poi è ovvio che il Barcellona sarebbe una bella opportunità per lui, non è che andrebbe a giocare in un campionato di secondo livello. Però penso che l'Inter lo debba tutelare perché è un patrimonio del club e del calcio italiano", le parole dell'ex portiere a SportMediaset.