"Pensate quanto sposta McTominay", ha esordito Walter Sabatini nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, dove concentra l'attenzione su Inter-Napoli di qualche giorno fa a San Siro, match terminato in pareggio tra i campioni in carica e i vicecampioni. "Il gol del 2-2 è stato un miracolo in movimento. Le statistiche nel calcio, intesa come gol e assist, sono determinanti" ha aggiunto prima di bacchettare Barella.

"A Barella probabilmente sono state accostate qualità in termini di rifinitura e reti superiori alle aspettative - ha continuato mettendo in discussione le doti da 'goleador' del centrocampista cagliaritano -. L'Inter avrebbe bisogno di un Matthaus e, in assoluto, dovrebbe crescere a centrocampo. Inter-Napoli è stato uno spettacolo calcistico puro. Una partita meravigliosa" ha continuato prima di aggiungere: "Nel finale non credo che l’Inter abbia peccato di inesperienza, è stata più bravura del Napoli, con la giocata da sparviero di Lang e quella di Politano. Poi se mi chiedete se l’Inter avrebbe dovuto portarla a casa vi rispondo di sì, ma il Napoli ha risorse incredibili".