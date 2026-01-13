Arrivato da pochi giorni al Milan, Niclas Fullkrug è costretto a fermarsi subito per infortunio. L'attaccante tedesco ha infatti rimediato un infortunio al piede, nello specifico una frattura ad un dito, che lo renderà indisponibile per Massimiliano Allegri per un po' di tempo. Ancora sono da valutare i tempi di recupero, che verranno definiti in queste ore dallo staff medico del club milanista.