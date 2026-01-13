A pochi giorni dalla gara del Tardini contro l'Inter, il Parma tasterà il polso al Napoli nel recupero della 16esima giornata in programma domani al Maradona. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico ducale Carlos Cuesta non se la sente di promettere per i partenopei una partita simile a quella vissuta contro l'Inter domenica sera: "Loro sono molto consistenti a livello di identità. Pressano alto e vogliono avere la palla, attaccare gli spazi. Possono giocare corto e lungo, con capacità di trovare la punta anche col portiere. Non so se riusciremo ad avere la palla tanto quanto l'Inter, mi sembra difficile. Ma speriamo di avere le nostre opportunità. Vogliamo essere umili perché dovremo anche soffrire insieme e lottare, metterci lì al lavoro e con quello avere la fiducia e la determinazione per ottenere punti".