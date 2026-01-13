L'Inter è stata rimontata due volte dal Napoli e ha fallito il primo strappo in classifica, ma resta sempre saldamente in vetta. A San Siro, nel recupero della 16esima giornata, arriva un Lecce quartultimo e che ha conquistato appena un punto nelle ultime quattro partite: i bookie considerano nettamente favoriti i nerazzurri, a 1,12 su Snai, mentre pareggio e successo dei salentini – assente dal 2000 - sono in lavagna nell'ordine a 8,50 e 20. Le ultime tre sfide casalinghe della squadra di Cristian Chivu sono tutte terminate con almeno tre reti complessivo: a San Siro gli esperti puntano ancora decisi sull'Over, visto a 1,51 su William Hill, mentre l'Under è fissato a 2,45.

Gli ultimi tre scontri diretti giocati a San Siro sono tutti terminati 2-0 per l'Inter: questo esito vale 5,20 volte la posta puntata ed è il risultato esatto favorito, seguito dall’1-0 a 5,60. Le quote "decollano" in caso di colpo corsaro: lo 0-1, come l’ultimo blitz pugliese a Milano, è proposto a 40 volte la posta.