Ufficiali le due giornate inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti del tecnico del Napoli Antonio Conte, espulso durante la gara con l'Inter per le furiose proteste successive all'assegnazione del rigore ai nerazzurri da parte dell'arbitro Daniele Doveri. Questa la motivazione nel dettaglio: "Per aver rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Per Conte anche 15mila euro di multa. I cori rivolti al tecnico partenopeo da parte dei tifosi dell'Inter costano al club nerazzurro una multa di 5mila euro. Sono stati squalificati per una giornata Paolo Vanoli (Fiorentina) e Davide Nicola (Cremonese).

Tra i giocatori, mano pesante per il leccese Gaspar, al quale sono stati inflitti tre turni di squalifica "per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all'altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un Assistente rivolgendogli un ironico applauso". Due giornate di squalifica, invece, per Nicolò Cambiaghi (Bologna). Sono stati squalificati per un turno di campionato Banda (Lecce), Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Pezzella (Cremonese), Ramadani (Lecce), Zaniolo (Udinese). Entrano in diffida: Delprato (Parma), Cancellieri (Lazio), Fagioli (Fiorentina), Fofana (Milan), Masini (Genoa), Matic (Sassuolo), Muric (Sassuolo), Nico Paz (Como).