Inter-Napoli è stata una delle partite più belle della storia recente della Serie A anche grazie alla direzione arbitrale di Daniele Doveri. Lo ha detto Riccardo Trevisani, nel corso del suo intervento per Cronache di Spogliatoio: "Doveri è entrato in campo con tutta la pressione di un quadrimestre raccapricciante a livello arbitrale e ha fatto una partita da quarto di finale di Champions - il pensiero del giornalista -. Con postura e personalità ha fatto capire ai giocatori che si doveva giocare a calcio e basta; nel primo tempo ha fischiato quattro falli, una cosa incredibile. Sono sparite le sceneggiate, sembrava una gara di Premier. E' stata una grandissima partita per merito di Inter e Napoli, ma che non sarebbe stata così bella senza Doveri. La sua scelta di giocarsela senza cartellini è stata quella di un arbitro con le p...e. La classe arbitrale si giocava una stagione intera domenica, è stato un arbitraggio da 9, non da 10 perché si è perso il rigore. Abbiamo visto la partita più bella della Serie A degli ultimi 5 anni".