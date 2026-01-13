Valentin Carboni sta cominciando a calamitare le simpatie del gruppo del Racing Avellaneda. E non solo con i numeri che sta regalando in allenamento a Ciudad del Este, come il gran gol da fuori area messo a segno con un potentissimo tiro di sinistro, visto che all'interno dell'Academia il ragazzo arrivato in prestito dall'Inter si è guadagnato già un soprannome: "Benvenuto, Bebote!", scrive il Racing sul proprio account ufficiale nel video di benvenuto del nuovo arrivato.