In attesa di sfidare l'Inter domani a San Siro, il Lecce ufficializza un nuovo acquisto: è infatti approdato in giallorosso a titolo definitivo Oumar Ngom, centrocampista classe 2004 proveniente dal C.F. Estrela da Amadora. Ngom sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva e vestirà la maglia numero 79.

