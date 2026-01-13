In attesa di sfidare l'Inter domani a San Siro, il Lecce ufficializza un nuovo acquisto: è infatti approdato in giallorosso a titolo definitivo Oumar Ngom, centrocampista classe 2004 proveniente dal C.F. Estrela da Amadora. Ngom sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva e vestirà la maglia numero 79.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 13 gennaio 2026 alle 16:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
