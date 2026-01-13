Torna al centro dell'attenzione il nome di Davide Frattesi, sul quale Fabrizio Romano fa il punto della situazione. Il centrocampista nerazzurro è entrato, come ben noto, nel mirino del Galatasaray che nelle scorse ore è arrivato a Milano con alcuni uomini di mercato tra cui il vice-presidente. In attesa di qualche aggiornamento maggiormente chiarificatore, Romano specifica che l'operazione Galatasaray-Frattesi era stata ben avviata nelle settimane precedenti, ma nel mese di gennaio ha subito una frenata. Le motivazioni sono da ricercare nel gap tra domanda e offerta: i turchi chiedevano di inserire un obbligo un po’ più complesso rispetto a quello 'stabilito' da Viale della Liberazione.
L'Inter chiede 45 milioni di riscatto da attivare dopo 4 presenze da 45 minuti, paletto per far scattare la clausola di riscatto obbligatorio così da garantirsi la certezza di acquisto definitivo da parte del Cimbom. La distanza tra i due club al momento rimane, come rimane l’interesse del Galatasaray per il classe '99, al netto delle dichiarazioni pubbliche. Su Frattesi non c'è soltanto il club di Istanbul, ma va registrato anche l'interesse di qualche club di Premier, apprezzamento che c’è anche dalle parti della Juventus, guidata da Luciano Spalletti, grande estimatore del centrocampista romano. A Torino però si pensa più ad una formula di prestito con diritto, opzione che all’Inter non viene considerata.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 19:42 Sky - Novità Acerbi e Carlos Augusto, Zielinski play e Bonny in attacco: la probabile dell'Inter contro il Lecce
- 19:29 Inter-Lecce, Lautaro e Thuram al top per i marcatori. Bella quota per il tris di Dimarco
- 19:15 Galatasaray-Frattesi, trattativa in frenata. Romano fa il punto e aggiunge: "C'è anche la Juve, ma con un nodo importante"
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB RIVIERA di RIMINI. Le ULTIME su CALHA e su INTER-LECCE
- 18:51 Milan, Saelemaekers: "Lo Scudetto sarebbe un sogno bellissimo. Inter e Napoli fortissimi però..."
- 18:37 Domani sera Inter-Lecce, San Siro riapre le sue porte dalle 18.45: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 18:23 Qui Lecce - Di Francesco ritrova Camarda, Morente e Jean, out i tre squalificati: i convocati per l'Inter
- 18:08 Giudice Sportivo Serie C, entrano nell'elenco dei diffidati i nerazzurri Alexiou e Kamaté
- 17:54 Milan, tegola per Allegri: frattura ad un dito del piede e stop per Niclas Fullkrug
- 17:39 Joao Cancelo spiega: "C'erano club interessati, ma per il Barcellona ho un sentimento speciale"
- 17:25 Inter-Pisa, settore ospiti tutto esaurito: saranno oltre 4.300 i tifosi toscani a San Siro
- 17:12 UFFICIALE - Joao Cancelo torna al Barcellona: dopo una lunga attesa, arriva il comunicato
- 16:58 DAZN - Inter-Napoli vista da bordocampo: le reazioni di Conte e Chivu agli episodi chiave della partita
- 16:44 Valentin Carboni si sta già prendendo il Racing: gran gol in allenamento e soprannome nuovo di zecca
- 16:29 Inter-Napoli, nessun dubbio su Dimarco. Poi parola al centrocampo
- 16:15 Le quote non mentono: Inter nettamente favorita sul Lecce, il blitz salentino è offerto a 20!
- 16:00 UFFICIALE - Nuovo acquisto in casa Lecce: arriva a titolo definitivo Ngom dall'Estrela Amadora
- 15:45 Cuesta, all. Parma: "A Napoli come contro l'Inter? Non so, mi sembra difficile"
- 15:32 Open VAR, De Marco: "Soddisfatti di Doveri. Rrahmani-Mkhitaryan, step on foot codificato: è assolutamente rigore"
- 15:18 fcinJakirovic vuole presto l'Inter, ecco perché. Cifre e concorrenza per un giovane monitorato da mesi
- 15:09 Giudice Sportivo - Conte squalificato due turni, multa per l'Inter. Mano pesante per Gaspar del Lecce
- 15:03 Colonia-Inter in Youth League, serata record per il calcio tedesco: già venduti 25mila biglietti
- 14:49 Manicone: "Udinese, contro l'Inter pronostico scritto ma la partita va giocata"
- 14:35 Inter-Napoli fa il boom di ascolti su DAZN: oltre 2 milioni gli spettatori del big match di San Siro
- 14:21 Trevisani: "Inter-Napoli, arbitraggio da 9 di Doveri. Ci ha fatto vedere la partita più bella in Serie A degli ultimi 5 anni"
- 14:07 Lecce, Di Francesco: "Con l'Inter dovremo saper soffrire, ci sarà qualche accorgimento tattico. Camarda quasi sicuramente out"
- 13:53 Genoa, brusca frenata per Bento: l'Al Nassr blocca tutto, ecco perché
- 13:38 Como, mossa di Fabregas: il tecnico chiede e ottiene l'allargamento del campo del Sinigaglia
- 13:24 Tedesco: "Bastoni il mio giocatore preferito in Serie A. Per me è top, con e senza palla"
- 13:10 K-Sport nuovo Offlicial Supplier dell'Inter. Il CEO Guidotti: "Una responsabilità e un privilegio"
- 12:56 Cusatis, all. Alcione Milano: "Stabile è un giocatore alla Bastoni. Va lasciato crescere e sbagliare"
- 12:42 Risentimento al soleo, venti giorni di stop per Calhanoglu: salterà la volata di Champions League
- 12:32 Esami per Calhanoglu: risentimento muscolare al soleo sinistro. Il turco sarà rivalutato nei prossimi giorni
- 12:28 Julio Baptista: "Mi piace Pio Esposito, può fare strada. Gli auguro una carriera come la mia"
- 12:13 Designati gli arbitri dei recuperi della 16esima giornata: Maresca per Inter-Lecce, Maggioni al VAR
- 12:00 La VIGILIA di INTER-LECCE, la STRANA SCELTA di CHIVU, le ULTIME su CALHA e GALATASARAY-FRATTESI...
- 11:55 Dumfries: "L'infortunio una dura battaglia mentale. Sembra che potrò tornare in campo prima del previsto"
- 11:44 Kicker - Jakirovic, il Salisburgo sfida l'Inter: già presentate le offerte. E occhio alla Bundesliga
- 11:30 Conte, l'elogio ai propri giocatori: "Siete stati una squadra vera"
- 11:16 Blitz di mercato dell'Atalanta: arriva Raspadori per 25 milioni di euro
- 11:02 Galatasaray a Milano, ed è solito caos mediatico: voci su Calhanoglu, ma può già arrivare l'offerta per Frattesi
- 10:48 SI - Asllani poco interessato alle ipotesi estere. Ma in Italia è tutto fermo
- 10:34 Corsera - Vertici arbitrali concordi: corretto il rigore per l'Inter. E auspicano una condanna esemplare per Conte
- 10:20 Corsera - Lotta scudetto: l'Inter con l'Empatico Chivu. La strategia della carota sta funzionando, però...
- 10:06 Gotti: "Inter-Napoli uno spettacolo anche grazie all'arbitraggio di Doveri"
- 09:52 GdS - Brand, rosa e bacino d'utenza: l'Inter supera il Napoli, ma entrambe sono in crescita
- 09:38 TS - Mlacic a un passo: offerta ufficiale dopo l'intesa di massima. Chivu potrà valutarlo in estate
- 09:24 CdS - Dimarco al top: nuova "stoccata" ai cambi di Inzaghi
- 09:10 GdS - Lautaro e il gol che manca nei big match: l'Inter ha un problema
- 08:56 CdS - Chivu si fida: niente ritiro. E il calendario offre un assist...
- 08:42 Capello: "Milan senza coppe, ma lontano dagli standard di Inter e Napoli. Sia la squadra di Chivu che quella di Conte hanno dimostrato una cosa"
- 08:28 GdS - Doveri promosso da Rocchi. Occhio a Inter-Lecce: arbitra Maresca?
- 08:14 GdS - Mai visto in Serie A: niente rifinitura. E Chivu progetta la fuga decisiva
- 08:00 CdS - Ansia Calhanoglu: oggi gli esami, si scalda Zielinski. Chivu prepara diversi cambi per domani
- 00:00 Quella "percezione" di Bastoni...
- 23:45 Juve, Thuram: "Primo posto più vicino? Giochiamo per vincere ogni gara, vedremo a fine stagione"
- 23:30 Sky - Inter 'alla croata': non solo Mlacic, i nerazzurri stanno lavorando sul classe 2008 Leon Jakirovic
- 23:16 Spalletti: "Inter-Napoli calcio al top, sono squadre che mi piacciono. Serve crescere per arrivare a quel livello"
- 23:00 Niente De Vrij né Acerbi, Inzaghi si 'consola' con Pablo Marì: "La dirigenza ci ha supportato, può aiutarci"
- 22:47 Fassone: "Il rosso a Conte? Raramente fa cose d'impulso, il suo è stato un atteggiamento tattico"
- 22:43 La Juventus vince in scioltezza contro la Cremonese: pokerissimo bianconero allo Stadium
- 22:33 Sky - Verso Inter-Lecce, niente allenamento della vigilia: Chivu ha concesso un giorno libero al gruppo
- 22:18 La Primavera strapazza 4-0 il Sassuolo, Carbone: "Risultato importante, ma dobbiamo lavorare duro per migliorare"
- 22:04 Mercoledì sera l'Inter ospita il Lecce per il recupero della 16esima giornata: dove vedere il match in TV
- 21:50 Ventincinque anni di Champions League: Adidas celebra l'anniversario con un pallone speciale
- 21:35 Spettacolo, agonismo, pareggio salomonico: Inter-Napoli ha offerto tanto. Ma il personaggio Conte ne esce male
- 21:21 Zoff: "Scudetto, Inter favorita ma la Juve lotterà fino alla fine"
- 21:07 fcinCalhanoglu, voci turche infondate: non ha rifiutato il rinnovo. L'Inter ha le idee chiare: i dettagli
- 20:53 Il tifoso interista Fognini: "Ieri ero a San Siro, mi sono girate le scatole. Sono sincero"
- 20:39 L'Al-Hilal di Inzaghi batte l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in rimonta: 3-1 e +7 in campionato