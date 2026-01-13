Torna al centro dell'attenzione il nome di Davide Frattesi, sul quale Fabrizio Romano fa il punto della situazione. Il centrocampista nerazzurro è entrato, come ben noto, nel mirino del Galatasaray che nelle scorse ore è arrivato a Milano con alcuni uomini di mercato tra cui il vice-presidente. In attesa di qualche aggiornamento maggiormente chiarificatore, Romano specifica che l'operazione Galatasaray-Frattesi era stata ben avviata nelle settimane precedenti, ma nel mese di gennaio ha subito una frenata. Le motivazioni sono da ricercare nel gap tra domanda e offerta: i turchi chiedevano di inserire un obbligo un po’ più complesso rispetto a quello 'stabilito' da Viale della Liberazione.

L'Inter chiede 45 milioni di riscatto da attivare dopo 4 presenze da 45 minuti, paletto per far scattare la clausola di riscatto obbligatorio così da garantirsi la certezza di acquisto definitivo da parte del Cimbom. La distanza tra i due club al momento rimane, come rimane l’interesse del Galatasaray per il classe '99, al netto delle dichiarazioni pubbliche. Su Frattesi non c'è soltanto il club di Istanbul, ma va registrato anche l'interesse di qualche club di Premier, apprezzamento che c’è anche dalle parti della Juventus, guidata da Luciano Spalletti, grande estimatore del centrocampista romano. A Torino però si pensa più ad una formula di prestito con diritto, opzione che all’Inter non viene considerata.