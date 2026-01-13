Kristjan Asllani è in uscita dal Torino, dove l'albanese è in prestito dall'Inter. A confermarlo è Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, intercettato da SportMediaset poco prima della sfida di Coppa Italia contro la Roma: "Sazonov, Asllani e Nkounkou non convocati? Sono ragazzi che sono sul mercato, questo è abbastanza evidente - sottolinea il dirigente -. Qualcun altro ha qualche acciacco fisico, però sicuramente abbiamo tirato una linea all'interno dello spogliatoio e della struttura. Sappiamo quello che dobbiamo fare, come ho spiegato tante altre volte siamo in 32 e qualcuno deve uscire. I ruoli dove dobbiamo intervenire li conosciamo bene, quindi ci sto lavorando".