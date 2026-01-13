Raggiunto dalla Lega Serie A dopo il pareggio contro il Napoli, Alessandro Bastoni ha commentato così a caldo l'esito del big match controi campioni d'Italia in carica: "Siamo partiti subito forte per cercare di indirizzare la partita, che poi è quello che è successo - le parole rilasciate qualche giorno fa dal difensore nerazzurro -. Abbiamo cercato di mantenere l'intensità alta, poi purtroppo la prima volta che sono scesi abbiamo preso gol e compromesso un po' quello che era il piano partita. Ma rispetto ad altre volte, dove abbiamo perso le distanze e la testa, siamo stati bravi a rimanere lucidi ed equilibrati".