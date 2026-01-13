Nelle vesti di doppio ex, Antonio Manicone ha anticipato i temi di Udinese-Inter, in programma al Bluenergy Stadium sabato alle 15. L'ex centrocampista ha sottolineato le qualità dei bianconeri ma li ha messi al contempo in guardia, dalle colonne de Il Messaggero Veneto: L’Udinese mi convince, ma non deve essere troppo attendista come nel primo tempo a Como. A prescindere dalla proposta di gioco sorretta dal 4-4-e, io guardo soprattutto l'atteggiamento in campo e nel secondo tempo contro i lariani si è vista un’Udinese più dominante e vogliosa di inseguire il risultato attraverso il gioco. Le potenzialità per giocare la partita contro l'Inter ci sono tutte, ma l’Udinese dovrà dare tutto consapevole che i nerazzurri stanno bene. Sulla carta il pronostico è già scritto, ma la partita va giocata".

Si passa poi all'Inter: "Il calcio di Chivu richiede un certo dispendio fisico per l’aggressività che comporta e quindi bisogna stare bene per reggere il ritmo. L'allenatore è stato bravo a non stravolgere l’impianto di gioco. Lautaro è il giocatore in più dei nerazzurri”.