Nel segno di Inter-Napoli, come nelle previsioni. Gli ascolti della 20esima giornata di Serie A, conclusasi ieri con le ultime due gare, per la piattaforma streaming DAZN ruotano più che mai intorno al big match di San Siro, il primo scontro diretto del girone di ritorno tra le pretendenti allo scudetto. Infatti, sono stati oltre 2 milioni i telespettatori che hanno seguito la sfida davanti agli schermi dei vari device, secondo le rilevazioni di Audicom: per la precisione, la rilevazione è di 2.097.600 spettatori.

Se Inter-Napoli è stata la gara più seguita, alle sue spalle sul podio si sono collocate Fiorentina-Milan (1,1 milioni) e Roma-Sassuolo, sfida che ha di poco superato l’audience di Juventus-Cremonese, match trasmesso in co-esclusiva con Sky, insieme con Atalanta-Torino e Verona-Lazio. La maglia nera di giornata per gli ascolti è andata invece a Udinese-Pisa che ha collezionato solo poco più di 36.000 fan.