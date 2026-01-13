Il Lecce ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Inter, recupero della 16ª giornata di Serie A in programma domani alle ore 20:45 a San Siro. Da segnalare le assenze degli squalificati Gaspar, Ramadani e Banda, ma anche i recuperi di Camarda, Morente Jean

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja

DIFENSORI
25. Gallo
18. Jean
21. Kouassi
  3. Ndaba
13. Pérez
  5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga

CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
16. Gandelman
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
93. Maleh
36. Marchwiński
79. Ngom
  6. Sala

ATTACCANTI
22. Camarda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
  9. Štulić

Sezione: L'avversario / Data: Mar 13 gennaio 2026 alle 18:23
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
