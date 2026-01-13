Il Lecce ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Inter, recupero della 16ª giornata di Serie A in programma domani alle ore 20:45 a San Siro. Da segnalare le assenze degli squalificati Gaspar, Ramadani e Banda, ma anche i recuperi di Camarda, Morente e Jean.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

18. Jean

21. Kouassi

3. Ndaba

13. Pérez

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

16. Gandelman

28. Gorter

14. Helgason

77. Kaba

93. Maleh

36. Marchwiński

79. Ngom

6. Sala

ATTACCANTI

22. Camarda

7. Morente

11. N’Dri

50. Pierotti

23. Sottil

9. Štulić