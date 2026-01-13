Per la partita di domani sera contro il Lecce, Cristian Chivu dovrebbe puntare ancora sui titolarissimi: davanti un gol di Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A a secco da due partite, è fissato a 1,80, quello del suo collega di reparto Marcus Thuram a 2. Il tris di Federico Dimarco, a segno contro Parma e Napoli, si gioca a 4,50.

Nel Lecce, Eusebio Di Francesco punta sul guizzo di Stulic, a segno domenica scorsa, proposto a 7,50, quelli di Sottil e Pierotti sono visti entrambi a 12.

Sezione: News / Data: Mar 13 gennaio 2026 alle 19:29 / Fonte: Agipronews
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
