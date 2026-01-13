C'è un solo interista nella Top 11 stilata dalla Lega Serie A per la 20esma giornata di Serie A e si tratta di Federico Dimarco. Il laterale nerazzurro, autore del gol che ha sbloccato la gara nel big match contro tra Inter e Napoli, è uno dei tre difensori (insieme a Ostigard e Bremer) inseriti a protezione di Carnesecchi. Presente anche Scott McTominay, MVP del match di San Siro con una doppietta.