Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, il difensore del Napoli, Amir Rrahmani è tornato a parlare del match di qualche giorno fa contro l'Inter: "Sicuramente dal punto di vista tattico abbiamo fatto un'ottima partita: abbiamo creato, ci siamo difesi bene, abbiamo gestito bene la palla" ha detto a proposito del gioco fatto dalla squadra di Conte. E sempre a proposito di Conte, espulso durante il match e punito dal Giudice Sportivo con due giornate di squalifica e 15.000 euro di ammenda, il kosovaro ha anche parlato tra le righe del rigore concesso ai nerazzurri che ha sollevato polveroni nel mondo Napoli: "Gli episodi hanno deciso il risultato ed è giusto così: il campionato sarà lungo, ci sono ancora tante partite da giocare" ha chiuso il discorso.

Difendere Lautaro e Thuram?

"Ovviamente ci sono i duelli individuali ed abbiamo il nostro modo di difendere, ma la cosa più importante è come gestiamo la fase difensiva da squadra. L'Inter è una squadra molto forte con giocatori molto bravi: una delle avversarie più complesse da affrontare. È molto difficile gestire la stanchezza e preparare partite ogni tre giorni, però con lo staff tecnico ed i compagni cerchiamo di capire meglio, guardando i video dell'avversario".