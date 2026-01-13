Nel corso di un'intervista rilasciata a Tutto Mercato Web, Mandela Keita, centrocampista del Parma, ha rimarcato l'importanza che ha avuto Cristian Chivu per la sua affermazione in Italia: "Mi ha dato tanto. Anche Pecchia credeva in me ma non era lo stesso che con Chivu, anche per colpa mia, visto che dovevo imparare tante cose. Poi quando è arrivato Chivu mi ha dato tanta fiducia, e tanti consigli. Mi diceva sempre di credere in me stesso e di lavorare sulle piccole cose. Grazie a lui ho fatto passi in avanti e l'annata è andata bene".