Era ampiamente previsto e ora è certo: il settore ospiti di San Siro sarà completamente esaurito per la partita di venerdì 23 gennaio tra Inter e Pisa. Non c'è più un tagliando per il terzo anello blu, con 4.361 tifosi toscani pronti a raggiungere Milano per sostenere Ebenezer Akinsanmiro e compagni nella difficilissima partita contro la squadra di Cristian Chivu. Si tratta delle più grande presenza di pubblico nerazzurro stagionale, seguita da quella del Dall’Ara di Bologna di ottobre.