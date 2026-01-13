Un lungo tira e molla, col Barcellona che ha dovuto attendere a lungo l'ok da parte dell'Al-Hilal, ma alla fine è arrivata l'ufficialità: Joao Cancelo è un nuovo giocatore del club catalano. Un ritorno a titolo temporaneo, quello dell'esterno portoghese, che avrà la maglia numero due. Alla cerimonia della firma, che si è svolta martedì presso la sede del Club, erano presenti, come fa sapere lo stesso Barça, il ​​presidente Joan Laporta, il primo vicepresidente Rafael Yuste, il membro del consiglio direttivo Joan Soler e il direttore sportivo Anderson Luis de Souza Deco, nonché i familiari del calciatore che lo accompagnavano.

Hay lugares que nunca se olvidan.

Bienvenido de nuevo al Barça, João ❤️ pic.twitter.com/m16iA067Tc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2026