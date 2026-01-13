"Sarà una lotta punto a punto fino alla fine". Le parole sono di Cristian Chivu, intercettato dai canali ufficiali della Lega Serie A nella pancia di San Siro dopo il 2-2 tra Inter e Napoli di domenica sera. Il tecnico nerazzurro tiene alta la guardia sulla lotta scudetto e le tante squadre coinvolte: "Ci sono un paio di squadre, quattro o cinque per me, che hanno la possibilità di rientrare. Era la prima partita del girone di ritorno, il cammino è ancora lungo e bisogna battagliare fino alla fine".