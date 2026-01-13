A margine di un evento dedicato ai tifosi rossoneri al Milan Store in San Babila, l'attaccante del Milan Alexis Saelemaekers spiega cosa a suo dire la squadra di Massimiliano Allegri ha in più rispetto a Inter e Napoli, rivali nella corsa per il tricolore: "Sappiamo che l'Inter e il Napoli sono fortissimi, però penso che abbiamo questo spirito di famiglia che può valere qualcosa in più nella corsa allo Scudetto. Lavoriamo tanto ogni settimana poi vedremo dove arriveremo a fine stagione", afferma a Sky Sport.

Saelemaekers parla poi anche ai microfoni di Sport Mediaset: "Noi abbiamo un obiettivo chiaro, arrivare nelle prime quattro: primo, secondo, terzo o quarto vedremo a fine stagione. Dobbiamo lavorare ogni giorno per essere migliori del giorno prima. Questo è nella testa di tutti i giocatori, non lo Scudetto. Anche se qualsiasi giocatore della Serie A vorrebbe vincere lo Scudetto, è normale. Dobbiamo essere tranquilli, ordinati e lavorare. Però sì, sarebbe un sogno bellissimo".